Катето Евро и Ивелина Чоева шашардисаха хората с изобретението си

Катето Евро и снаха й Ивелина Чоева изумиха социалните мрежи.

Нестандартен коледен венец "изобретиха" тези дни Катето Евро и снаха й Ивелина Чоева. Звездата от "Оркестър без име" и половинката на Сашо Кадиев демонстрираха за българските домакини, че картофите могат да се използват не само за мусака, а и за... украшение на елхата!

"Необходими са ви картоф, клечка за суши, панделка и щипка въображение", издават рецептата за "картофения венец" култовата актриса и моделката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com