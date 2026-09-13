Снахата на султана на Бруней съгреши. Ето как я наказа
Какво е направила Раабиатул Адавия остава неясно, но дворецът обяви, че поведението ѝ е уронило престижа на монархията
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Какво е направила Раабиатул Адавия остава неясно, но дворецът обяви, че поведението ѝ е уронило престижа на монархията
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Снаха нападна свекърва си с нож, заля я с киселина и блажна боя, след което сама започна да се реже. Всичко се случи пред смаяните чиновници в коридор...
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Както е известно, Катето Евро сама отглежда зеленчуците, които слага на трапезата си. В двора на къщата си в Кокаляне актрисата е засадила домати, мор...
Тръгвам по нов път и свободна, радва се Кора Ах, каква жена!, въздиша цяла Германия. Бившата вече снаха на Михаел Шумахер Кора влезе в мокрите сънища...
Русе. Трима братя пребиха до смърт снаха си в Руенското село Вресово. Драмата се разиграла в дома на жертвата на 2 януари след обяд. 41-годишната Драг...