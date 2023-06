Проговори снахата на Тина Търнър! Кой ще наследи 250 милиона долара

Съпругът на Тина Търнър, Ервин Бах, вероятно ще наследи почти половината от състоянието й, оценявано на 250 милиона долара, показват последни публикации в световни медии.

Кралицата на рока се омъжи за музикалния продуцент преди десетилетие, след забележителен 27-годишен романс. Непоколебимата подкрепа на Ервин за Тина през всичките й здравословни проблеми, включително животоспасяващо донорство на бъбрек през 2017 г. и битката й с получен през 2013 г. инсулт, допълнително заздравиха връзката им.

Тина Търнър почина на 24 май от естествена смърт в уюта на дома си в Швейцария.

В интервю за „Съндей Мирър“, Афида Търнър, снаха на Тина и вдовица на покойния й син Рони, хвърли светлина върху вероятната подялба на богатството на звездата, заявявайки: „Тъй като се омъжи в Швейцария, мисля, че около 47% ще отидат при съпруга, а останалите при децата.“.

Афида Търнър беше омъжена за Рони до смъртта му през 2022 г. на 62-годишна възраст поради усложнения, свързани с рак на дебелото черво.

Родът на Тина Търнър обхваща не само нейните биологични деца, но и двама сина, които тя осинови от бившия си съпруг Айк Търнър, както и син на име Крейг от предишна връзка. Крейг почина от самоубийство през 2018 г., белязвайки с дълбока скръб живота на Тина като майка.

Афида отбелязва, че единствените кръвно свързани потомци са Крейг и Рони, тъй като Тина никога не е осиновявала официално Айк-младши.

„Двете деца на Тина са Крейг и Рони – тя никога не е осиновила Айк-младши“, каза Афида. „Те са били в семейството само защото е била с Айк, така че единствените „кръвни“ потомци са Крейг и Рони. Днес съм единствената с това име – няма други Търнър“, посочва Афида.

Тя дава да се разбере, че основната й цел сега е да почете завета на свекърва си, а не да търси пари от наследството. Подчертавайки собствената си финансова независимост, Афида заяви: „Не съм тук за това. Тук съм, за да уважа свекърва си. Винаги съм печелила парите си сама – никой никога не ми е давал нищо от семейство Търнър.“

Значителното състояние на Тина, оценено на 250 милиона долара от Celebrity Net Worth, не се дължи единствено на нейните оглавявали класациите хитове. Легендарната изпълнителка остави своя отпечатък и във филмовата индустрия със забележителни участия във филми като „Лудия Макс“. Нейният биографичен филм от 1993 г. What's Love Got to Do With It показа нейния път към успеха и борбата да запази артистичното си име по време на болезнения развод със съпруга си насилник Айк Търнър, който почина през 2010 г. на 76-годишна възраст.