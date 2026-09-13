Тя излезе от памучните плантации, за да стане рок кралица и да победи Ада
Изстраданата й приказка е учебник за характер и несломим дух
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Изстраданата й приказка е учебник за характер и несломим дух
Компанията притежава и тези на Kiss и Синди Лоупър
Отиде си и нейният син Айк
Айк Търнър младши също е музикант
Съпругът на Тина Търнър, Ервин Бах, вероятно ще наследи почти половината от състоянието й
Кръщават зала на нейно име
Малцина си спомнят концерта
Великата жена беше и велика страдалка
Какво си спомня Брадъра
Бабата на рока, както често я наричаха, остави незаличима следа в музиката
Разкриха нейните здравословни проблеми
Едно от най-големите имена в музикалния шоубизнес
Нейният син е намерен мъртъв
Според запознати източници от бранша сумата възлиза на около 50 милиона
Легендарната певица разкрива най-съкровените си моменти в нов филм
Хубавото, което ми се е случило, не е достатъчно, за да балансира лошото, признава певицата
С лентата 81-годишната звезда се сбогува с феновете си
Музикалните легенди имат номинация
Едно от най-емблематичните хитове на Тина Търнър звучи в нов аранжимент
Тя спря да пее, след като загуби сина си