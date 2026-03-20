Бьорн от ABBA купи каталога на Тина Търнър

Шведската компания Pophouse Entertainment, съоснована от Бьорн Улвеус от ABBA, финализира сделка, с която става съсобственик заедно с BMG на „музикалните права върху музикалния каталог“ на покойната легендарна R&B певица и автор на песни Тина Търнър. Според необичайно формулираното съобщение, сделката превръща Pophouse в мажоритарен собственик на музикалните права на Търнър, която почина през 2023 г. на 83-годишна възраст.

Финансовите параметри на сделката не бяха разкрити. През 2021 г. Търнър продаде правата върху соловите си записи, издателските си активи, както и правата върху името и образа си на BMG за сума, оценявана на около 50 милиона долара. Кариерата ѝ обхваща шест десетилетия и няколко звукозаписни компании, като най-продаваните ѝ хитове – сред които „What’s Love Got to Do With It“ и „The Best“ – първоначално са издадени от Capitol-EMI и в момента са част от каталога на лейбъла Parlophone на Universal Music.

Търнър е приета два пъти в Залата на славата на рокендрола – като солов изпълнител и като част от дуото Ike & Tina Turner с бившия си съпруг – и е носител на 12 награди „Грами“, включително отличие за цялостно творчество. Тя е сред най-продаваните жени изпълнители в историята.

Според съобщението, Pophouse, заедно с BMG и наследниците на Тина Търнър, „ще се фокусират върху дългосрочното управление и ще допринесат с креативни идеи, които уважават и възхваляват артистичността на Тина Търнър, за да продължат да издигат нейната работа и наследство както сред съществуващите фенове, така и сред нови аудитории“.

Сред другите каталози, придобити от Pophouse, са тези на Kiss, Синди Лоупър, Avicii и Swedish House Mafia. Главният изпълнителен директор на Pophouse Джесика Коравос заяви: „Развълнувана съм да приветствам емблематичния каталог на Тина Търнър в семейството на Pophouse. Сега ще стартираме серия от креативни проекти, които да отпразнуват изключителната музика и личност на Тина Търнър и да гарантират нейното наследство като Кралицата на рокендрола.“

Президентът на BMG за Обединеното кралство, континентална Европа и Азиатско-тихоокеанския регион Алистър Норбъри добави: „Гласът и духът на Тина Търнър оформиха съвременната музика и попкултурата. Нашата отговорност, заедно с Pophouse и наследниците, е да гарантираме, че нейното творчество ще продължи да достига до публиката по целия свят, като същевременно остава вярно на силата, независимостта и оригиналността, които определяха кариерата ѝ.“

