Ласкави думи за DARA в голяма медия - как нарекоха Bangaranga

Като слънчев лъч в мрачен ден, конкурсът Eurovision Song Contest 2026 пристигна, за да разсее поне за малко мрака на уморения свят, пише BBC.

С участието на 35 държави това е най-компактното издание на конкурса от 2003 г. насам – заради частичен бойкот, свързан с присъствието на Израел.

Ако успеете да оставите политиката настрана (а много фенове признават, че не могат), конкурсът предлага обичайната си смес от хаос, зрелище и пълна музикална лудост.

Сред тазгодишните участници има мъж, покрит изцяло със сребърна боя, фалшива горила, истински Бой Джордж и най-дългия висок тон в историята на „Евровизия“.

Полуфиналите започват този вторник във Виена, а ето и пътеводител из всичките 35 песни, подредени в доста неясни музикални категории – защото никоя нормална система не би могла да обясни този хаос.

Последните двама победители в „Евровизия“ – швейцарецът Немо и австриецът Джей Джей – използваха оперни вокални елементи в песните си. Естествено, през 2026 г. се появи цял списък от техни подражатели.

Най-добра сред тях е френската сензация Монро – която едва на 17 години е най-младият участник тази година.

Песента ѝ Regarde! съчетава трескави струнни аранжименти, накъсани електронни бийтове и вокали в стил „Кралицата на нощта“, по начин, който сякаш казва: „Здравейте, слушала съм много Розалия – и това е комплимент.

Определяна като „празник на богатството на всички музикални култури на Франция“, песента стига до разтърсващ финал с впечатляващи вокали на живо. С правилната сценография спокойно може да влезе в Топ 10.

Черна гора изпраща Тамара Живкович с Nova Zora – максималистична комбинация от гръцки хор и тежък техно ритъм.

Песента, написана съвместно с оперната певица Весна Ачимович, разказва за жени, които се освобождават от половите стереотипи и вървят към нова зора.

Черна гора не е стигала финал след полуфиналите от 2015 г. насам. Възможно ли е именно тази песен да прекъсне лошата серия?

Латвийската певица Лиене Атварa пък представя сърцераздирателната балада Ēnā, посветена на травмата от това да израснеш с родител алкохолик.

Изпълнена с тъга и сдържаност, песента започва с приглушени синтезатори, а в края Лиене избухва в оперен вик на катарзис.

„Няма да остане неоплакнато око в залата“, намигат запознати за нея.

Румънската песен Choke Me предизвика сериозни спорове. Тя беше определена като „опасна“ и „безразсъдна“ заради текстове, които според критиците намекват за сексуално задушаване – практика, която може да доведе до мозъчни увреждания и смърт.

Изпълнителката Александра Къпитанеску, магистър по физика в Букурещ, отрича тези твърдения.

„Choke Me е метафора за натиска, който понякога сами си оказваме“, казва тя.

„Песента е за вътрешните страхове, съмнението в себе си и усещането, че собствените ни очаквания ни задушават емоционално. Никога не е била замисляна като нещо сексуално.“

Безспорно е обаче, че песента е мощна – демонични китарни рифове се смесват с дрезгавия ѝ глас и създават напрегната, вълнуваща атмосфера.

„Хубаво е, че Румъния се завръща след двегодишно отсъствие“, отбелязва авторът.

Швейцарката Вероника Фузаро също впечатлява с баладата Alice. На пръв поглед тя звучи като сладникава любовна песен, но всъщност разказва историята на преследвач и насилие.

„Този допълнителен пласт превръща добрата песен в страхотна“, се казва в текста.

Понякога обаче всичко, от което имаме нужда, е просто повод да танцуваме. За щастие, „Евровизия“ винаги доставя точно това.

Една от любимите песни на автора на статията тази година е българското участие Bangaranga.

"Изпълнителката Dara, вече доказана поп звезда с редица хитове в Топ 10, представя песен, описана като „брилянтно откачена“ и изпълнена с нахакано самочувствие. „Аз съм ангел, аз съм демон, аз съм психо без причина“, пее тя върху барабани, които „могат да строшат прозорци“, пише BBC.

Авторът шеговито добавя, че песента му напомня характера на котката му.

„Напълно лишена от дълбочина, с напълно ненужна танцова пауза – какво пък да не ѝ харесаш?“, пише той.

Германия изпраща Сара Енгелс с денс химна Fire – песен, сравнявана с музиката на Дуа Лупа, но определена като по-безлична.

Белгия разчита на Есила и песента Dancing On the Ice, а Кипър изпраща бившата участничка от Love Island Антигони с парчето Jalla.

Песента съдържа препратки към гръцкия танц цифтетели и смесва ориенталски ритми със звучене, напомнящо Shakira.

Видеото към песента предизвика възмущение сред част от кипърските общественици, които го определиха като „неизискано“ и „обидно за кипърската история и традиции“.

На „Евровизия“ имаш само три минути, за да направиш впечатление. Някои участници използват това време, за да натъпчат възможно най-много идеи в песента си.

Сред тях са финландците Линда Лампениус и Пете Паркконен с Liekinheitin („Огнехвъргачка“), която започва като емоционална балада и внезапно се превръща в демоничен електро-поп с яростно цигулково соло.

Песента вече е номер едно във Финландия и е изградена около метафора за изгарящата любов.

Гърция изпраща Акилас, който смесва традиционни гръцки инструменти със звуци като от Super Mario и тежък хаус бийт.

Песента Ferto („Донеси го“) първоначално изглежда като химн за славата и парите, но внезапно се превръща в емоционално послание към майка му, която го е отгледала сама по време на финансовата криза в Гърция.

Литва разчита на Лион, който излиза на сцената покрит от глава до пети със сребърна боя.

Песента Sólo Quiero Más („Искам още“) е изпята на шест езика и разглежда темата за изкуствения интелект и откъсването на хората от реалността. Определят парчето като „малко прекалено драматично“.

Армения изпраща Симон Ованнисян с рок песента Paloma Rumba.

„Тази среща можеше да бъде просто имейл / Безплатното кафе няма да ме задържи тук“, пее той, докато хвърля листове по сцената и прави салта.

„Иронично е, че песен за прегаряне е толкова изтощителна за слушане“, шегува се авторът.

Австралия изпраща истинска поп кралица – Делта Гудрем. Песента Eclipse е драматична балада за любов, толкова силна, че може да закрие слънцето.

Украинската група Leléka пък представя Ridnym – песен, която, без да нарушава правилата на конкурса за политическа неутралност, ще докосне всеки, преживял война.

„Това е за момента, в който мислиш, че всичко е свършило и няма надежда“, казва певицата Виктория Лелека.

„Но малка част от душата ти крещи: „Не, ти искаш да живееш, да дишаш и да продължиш въпреки всичко.“

Песента е деликатна и сдържана, а кулминацията е впечатляващ 30-секунден висок тон.

