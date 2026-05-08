Ваканция за двама за 200 евро бюджет. Възможно е

Празниците около 24 май са идеалният момент за първото пролетно бягство, но при сегашните цени бюджет от 200 евро за двама изглежда като истинско предизвикателство. Въпреки това, с добра логистика и избор на близки дестинации, е напълно възможно да си подарите незабравимо преживяване, без да надвишавате тази сума.

Един от най-практичните избори за бюджетно пътуване е сръбският град Ниш. Разстоянието от София е само 160 км, което прави разходите за гориво минимални, а и автобусните връзки са удобни и евтини. В Ниш все още могат да се намерят отлични апартаменти в центъра за около 40-50 евро на нощ, което за две нощувки оставя достатъчно средства за храна и забавления.

Градът очарова със своята бохемска атмосфера

по пешеходната улица и Казанджийското сокаче, където храната е легендарно вкусна, а порциите са огромни на цени, значително по-ниски от българските.

Ако предпочитате южна посока, Одрин в Турция предлага перфектна комбинация от култура и изгоден шопинг. Спадът на турската лира прави дестинацията изключително достъпна, като за около 120-140 лева общо можете да наемете прилична стая за два дни със закуска. Освен разходките из пазарите, градът предлага

архитектурни шедьоври като джамията Селимие

и романтични мостове над река Марица, които не изискват входни такси и са прекрасни за разходка в края на май.

Друг интересен вариант е да съчетаете спокойствието на Русе с блясъка на Букурещ. Нощувките в „Малката Виена“, както наричат Русе, са на много достъпни цени и позволяват лесен отскок за един ден до румънската столица. Там можете да се насладите на

огромните паркове и историческия център безплатно,

а бюджетът ви ще покрие таксата за Дунав мост и приятен обяд в някоя от старите румънски бирарии.

За да се вмъкнете успешно в лимита от 200 евро, е добре да заложите на апартаменти с кухня, където да приготвяте сами закуската си, и да използвате споделено пътуване или обществен транспорт. Търсенето на безплатни пешеходни турове също е чудесен начин да опознаете историята на тези градове, без да натоварвате портфейла си, оставяйки повече средства за малки удоволствия по време на почивката.

