Трескаво отменят екскурзии до Русия. Смазващи глоби

Българските туроператори трескаво анулират пътувания до Русия, след като Европейският съюз прие на 23 октомври своя 19-и пакет от санкции, който забранява на европейски туристически агенции да организират или рекламират туристически услуги до Руската федерация. Новината беше потвърдена от Министерството на туризма и цитирана от специализирания сайт TravelNews, както и от руската агенция ТАСС.

Драконовски глоби

Новите ограничения влязоха в сила незабавно, без преходен период. Нарушителите са изправени пред глоби до 1 млн. лв. (511 292 евро) и дори лишаване от свобода, припомня БТВ. Контролът върху спазването на санкциите е поверен на редица институции – НАП, ДАНС, ГДБОП, МВР, Гранична полиция и Министерството на външните работи. От Министерството на финансите подчертават, че санкциите са задължителни за всички фирми и физически лица, регистрирани или действащи в рамките на ЕС. При повторно нарушение санкциите могат да надхвърлят милион лева.

Сбогом на лиценза

Според финансовото ведомство туроператорите, които нарушат разпоредбите, рискуват отнемане на лицензи, блокиране на активи и банкови сметки, както и прекратяване на отношения с банки при съмнение за връзки със санкционирани субекти. От понеделник започват и проверки за реклами на екскурзии до Русия в интернет и социалните мрежи.

Новите правила забраняват не само груповите и индивидуалните пътувания, но и дейността на гидове и екскурзоводи, обслужващи руски туристи. Рекламата на подобни услуги също е обект на санкции.

Оказва се, че България и няколко фирми в Италия са били последните в ЕС, които все още организирали туристически програми до Москва и Санкт Петербург, посочва TravelNews.

„Туроператорите започнаха да отменят екскурзии до Русия, защото няма никакъв срок за адаптация. Санкциите обхващат всички форми на пътувания и реклама. Някои фирми обмислят да продължат нелегално, но това ще бъде на техен риск“, коментира Павлина Илиева, председател на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти „Съюз Бъдеще за туризма“.

Санкциите са закон

Управителят на „Солвекс“ и член на УС на Българската асоциация на туристическите агенции Галин Георгиев потвърждава, че фирмата му вече е отменила всички екскурзии до Русия.

„Тази година имаше над 20 групи, а за 2026 г. бяхме планирали шест. Вече сме поискали възстановяване на заплатените места в самолетите на Turkish Airlines. Няма да рискуваме репутацията и бизнеса си. Санкциите са закон и трябва да ги спазваме“, заяви Георгиев пред TravelNews.

По думите му, някои оператори продължават да правят плащания към Русия чрез посредници в Китай и Виетнам, но той предупреждава, че това е незаконно и „ще бъде въпрос на време да бъдат хванати“.

