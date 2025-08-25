Тежък удар за туристите в Европа!

Предстоят промени в регулациите, които ще засегнат туристите в Европа.

Солени глоби и нови правила ще влизат постепенно в сила, като целта е повишаване на сигурността и гарантиране на качеството на туристическото преживяване. По темата в ефира на „Твоят ден“ говори Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма.

„Когато говорим за туризъм, първото нещо, за което трябва да говорим, е сигурността. Ситуации като ставането на пътници преди самолетът да е спрял създават риск – от падания при маневри до падащи куфари от багажните отделения. Новите регламенти целят изграждане на култура на пътуване и спокойствие за всички“, обясни Занков.

По думите му проблемът е по-осезаем в страни като България, Италия и други дестинации в Южна и Източна Европа, където пътниците често нямат търпение да напуснат самолета веднага.

„Няма да има глоби още от първия ден. Ще има информационни кампании, време за адаптация и постепенно прилагане на регулациите. Важно е хората да знаят защо се прави това и какво печелят от новите правила,“ коментира експертът.

Занков посочи, че подобни правила вече съществуват – например при спазване на флаговете по плажовете или ограничаване на достъпа в морето при определени условия. „Трябва да сме отговорни не само към себе си, но и към живота на другите,“ допълни той.

Като пример за нови рестрикции Занков посочи Португалия, където в курортния град Албуфейра глобата за разходка по бански извън плажа достига до 1500 евро. „Това не е мярка на ЕС, а местна политика. Хотелите отдавна имат подобни правила – в ресторанти не може да се влиза по бански, дори при All Inclusive. Целта е да се поддържа ниво на услугата, а не да се пълни общинският бюджет“, подчерта експертът.

„Много дестинации страдат от свръхтуризъм – Венеция, Амстердам, испанските крайбрежни градове. Туризмът носи работни места и икономически ползи, но нарушава качеството на живот на местните. Когато градът е претъпкан с туристи, трудно можеш да се чувстваш добре в собствения си дом“, каза Занков.

„Да, необходимо е това да стане и у нас. Туристическият продукт вече не е само море и хотел – включва екстремни преживявания, дегустации, културни маршрути. Всичко това трябва да бъде регулирано със стандарти за сигурност, качество на услугата и уважение към местната култура и обслужващия персонал“, заяви Занков.

