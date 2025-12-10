Скандал. Революционерите в Пловдив се сдърпаха

Минути след началото на протеста в Пловдив пролича напрежение между двете сдружения, които го организират. Ваня Симеонова от "Гласа на безгласните" обяви, че кметицата на район "Западен" Тони Стойчева от ПП е забранила да им дават микрофона, тъй като те го плащали.

"Ние нищо не плащаме, госпожо. Ние сме обикновени хора. Който иска да дойде с нас към тунела, който иска - с тях към моста. Защо сме се събрали в цяла България? Българите се събудиха. Защото искаме оставка на едно правителство, което не работи за всички граждани", заяви Симеонова. И с това даде индикация, че протестът ще се разедини, тъй като минути преди нея другият инициатор - Калоян Калинин, обяви, че маршрутът ще бъде със затваряне на панаирния мост и бул. "Цар Борис III Обединител".

"Днес ще блокираме реална пътна артерия за да покажем, че дори тези, които не са сред нас, трябва да разберат за протеста. Затваряме булеварда, затваряме моста, за да покажем колко сме много и колко сме заедно", каза още Калинин.

Стигна се и до абсурдни ситуации. "Искаме полицията да раздели сцената с кордон", заявиха от "Гласът на безгласните". "Събирай тонколоните", реагираха от другата страна - "Пловдив заедно на протест".

Тони Стойчева обяви пред "24 часа", че вина за неразбориите има местната власт, която е разрешила на двете организации да провеждат протест на едно и също място. "Когато Калоян говореше, те непрекъснато му дърпаха микрофона", обясни кметицата.

