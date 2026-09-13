Скандал. Революционерите в Пловдив се сдърпаха
И си взимаха микрофона от устите
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И си взимаха микрофона от устите
Той реши да изрази възмущнието си
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Образите на дейци на Македоно-одринското опълчение, на борци за Освобождението на региона и България вече се извайват върху санираните блокове в Благо...
Паметник, посветен на революционерите от Македноия, Беломорието и Одринско, отдали живота си за свободна и целокупна България, бе открит днес в София....