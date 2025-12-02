Цитиридис побесня! Как нарече революционерите в София

Наш известен шоумен изрази възмущението си от т.нар. протести в столицата.

Скъпи колеги от телевизиите, това не са протестиращи, това са провокатори. Агитки и лумпени.

Не съм бил активен репортер от 7 години, но мога да ви свърша работата в името на истината, която очевидно ви убягва, написа Николаос Цитиридис.

Тези дни Цитиридис пусна и клип, който е придружен от изречението "Толкова лош инфлуенсър, че одобрявам бюджета на държавата".

