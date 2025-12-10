Общество

Голямо чистене в „Люлин“: Терзиев праща техника след спор с районния кмет

Техника и екипи ще подпомагат почистването в района

Снимка: БТА
10 дек 25 | 15:12
405
Стандарт нюз

Кметът на София Васил Терзиев съобщи във „Фейсбук“, че се мобилизират всички налични ресурси, за да бъде почистен район „Люлин“ в най-кратък срок. Той подчерта, че това ще бъде направено с по-малко средства от тези, които вече са предоставени на районната администрация. С това Терзиев отговаря на твърденията на районния кмет Георги Тодоров, който заяви, че липсва комуникация между районната администрация и голямата община по време на кризата с натрупания боклук. Освен това столичният кмет обяви, че ще подкрепи насрочената за събота доброволческа акция в „Люлин“, като осигури техника и екипи, които да подпомогнат усилията на жителите на района.

Автор Стандарт нюз
1 Коментара
анонимен
преди 20 минути

никои не е виждал кмета на люлин тои е станал кмет с бюлетината на парапетите сега се отметна от пп но не и от кокала за 50 години в люлин нито веднъж не съм виждала кмет на раиона застрояване на макс няма места за паркиране канализацията е запушена от непочистени листа пълна скръб

