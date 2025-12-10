Голямо чистене в „Люлин“: Терзиев праща техника след спор с районния кмет

Кметът на София Васил Терзиев съобщи във „Фейсбук“, че се мобилизират всички налични ресурси, за да бъде почистен район „Люлин“ в най-кратък срок. Той подчерта, че това ще бъде направено с по-малко средства от тези, които вече са предоставени на районната администрация. С това Терзиев отговаря на твърденията на районния кмет Георги Тодоров, който заяви, че липсва комуникация между районната администрация и голямата община по време на кризата с натрупания боклук. Освен това столичният кмет обяви, че ще подкрепи насрочената за събота доброволческа акция в „Люлин“, като осигури техника и екипи, които да подпомогнат усилията на жителите на района.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com