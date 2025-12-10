Анализатор смая всички с репортаж от протеста

Анализаторът Виктор Димчев твърди, че протетът е мижав.

Ето какво пише той:

Мижав протест (засега). Мултимедията цъка, джип Мерцедес в центъра на многобройното шествие раздава нещо, но и това не помага.

Дилърите на политика нещо се излагат, но още чакаме няколко полета с протестиращи от чужбина, за да направим бройката радикална.

Дотук сме около 200 човека, минус пищната организация, журналистите и продавачите на знаменца, чиито бизнес днес не върни.

Щото нема ора."

