Геоложко чудо! Откриха рядък скъпоценен камък, който тежи

Мианма отново затвърди позицията си на световен център за скъпоценни камъни, след като в района на град Могок бе открит изумителен 11 000-каратов рубин. Находката, тежаща около 2,2 килограма, се определя като втория по големина камък от този вид, намиран някога в азиатската страна, съобщава „Асошиейтед прес“.

Въпреки че по тегло новият рубин е двойно по-лек от рекордьора, открит през 1996 г. (21 450 карата), експертите са категорични, че настоящото откритие е далеч по-ценно. Причината се крие в изключително високото качество на кристала – той притежава наситено пурпурночервен цвят с фин жълтеникав оттенък, впечатляваща прозрачност и силен естествен блясък.

Добив в сянката на конфликта

Районът на Могок в областта Мандалей, където е открит камъкът, е легендарен с находищата си, но в момента е сериозно засегнат от продължаващия въоръжен конфликт в Мианма. Въпреки нестабилната обстановка, страната продължава да осигурява близо 90 процента от световния добив на рубини.

Етични притеснения и международен натиск

Макар находката да е истинско геоложко чудо, тя отново повдига въпроса за произхода на скъпоценните камъни. Правозащитни организации, сред които Global Witness, от години апелират към световните бижутерийни къщи да преустановят вноса от Мианма. Според тях индустрията за добив на камъни директно финансира военните власти и различни въоръжени групировки, което превръща „кървавите рубини“ в инструмент за поддържане на насилието в региона.

Очаква се този уникален екземпляр да бъде подложен на допълнителни анализи, които да потвърдят пазарната му стойност, която според първоначалните прогнози ще бъде рекордна.

