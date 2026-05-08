Шефът на летището направи нещо невероятно. Колело срещу самолет (ВИДЕО)

На пистата на летище „Васил Левски“ – София се състоя интересно състезание. Главният изпълнителен директор на оператора на столичното летище СОФ Кънект Хесус Кабайеро участва в нестандартно предизвикателство на две колела срещу самолет на Ryanair. Кабайеро се състезата с колело срещу самолет.

Инициативата е част от атмосферата около Giro d’Italia, което днес стартира с първия тур от Несебър до Бургас. Финалът на италианската колоездачна обиколка ще е от Пловдив до София.

Хесус Кабайеро е главен изпълнителен директор на СОФ Кънект – операторът на летище София. Преди да поеме ръководството на компанията, той е бил изпълнителен директор на летищата в Севиля и Мелиля, а също така е участвал в управлението на летищата в Мадрид, Барселона и Малага.

България е домакин на първите три етапа от 109-ото издание на Giro d’Italia. Това е едва 16-ият случай в историята на състезанието, в който стартът се провежда извън Италия.

Трите етапа на българска територия преминават през различни части на страната – от Черноморието до Стара планина и София.

