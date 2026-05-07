Димо Дренчев връчи награда на "златния гигант"

Народният представител и координатор на "Възраждане" за област Перник Димо Дренчев поднесе наградата в категория Финансови институции на една от най-големите акули в бизнеса - TAVEX. Това се случи по време на бляскава церемония на XI-тото издание на наградите Bright Awards. Събитието проведе в хотел „Маринела“ в София и отличи най-успешните и иновативни компании в страната.

„Всяка награда, която Тавекс получават е напълно заслужена. Определено най-разпознаваемият бранд в сектора - всеки, който си помисли за злато се сеща за Тавекс.“, каза Дренчев от сцената.

„За нас тази награда идва в особено специален момент, в който все повече българи се замислят какво всъщност са парите ни и спестяванията ни.“, коментираха представителите на компанията, която се ръководи от Макс Баклаян.



На церемонията бяха отличени над 30 компании и личности. Сред официалните гости бяха Ирена Георгиева – министър на туризма, конституционният съдия Орлин Колев, Иван Демерджиев – депутат и бъдещ министър на вътрешните работи, народните представители Нихал Йозерган, Даниел Парушев, Габриел Вълков, волейболната легенда Владо Николов, който също ще е част от новото Народно събрание, проф. Илин Савов, академик Георги Чернев и много други. За доброто настроение на гостите се погрижиха изпълнителите от дует Експоуз, Краси Недялков и Бриана. Водещ беше Искрен Пецов.

Организатор за поредна година е Балканската Медийна Асоциация с председател Нина Хамилтън.



