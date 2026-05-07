Тв водеща влезе в час: Не позволявайте AI да мисли вместо вас

"Имах удоволствието да бъда гост в открит урок в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“. Срещнах се с изключително будни, интелигентни и любознателни младежи от 11а и 11б клас.". Това написа във фейсбук тв водещата и председател на Балканска Медийна Асоциация Нина Хамилтън.

Тя беше поканена от директора Елеонора Владимирова и училищния подкаст „Извън клас“. Той се провежда по идея на учителката по немски език Надя Червенкова и среща учениците с успели личности, които да ги вдъхновяват, мотивират и провокират да мислят отвъд рамките на стандартното образование. На открития урок присъства и народният представител и координатор за област Перник Димо Дренчев.

"Разговаряхме по теми, които днес вълнуват всеки млад човек - какво следва след училище, как да намерят своя път и какво реално означава успехът.", допълни тв водещата.

Бе засегната и темата за изкуствения интелект, както огромните възможности, които дава, така и рисковете от прекомерната зависимост от него, която може да притъпи логиката, аналитичното мислене и способността човек сам да търси решения. Дискусията продължи и с това колко е важно младите хора да не приемат сляпо всичко, което чуват в медиите, защото общественото мнение често се моделира чрез внушения и манипулации. Бе обсъдено как функционира бизнес средата, как се изгражда успешна кариера и защо критичното мислене е едно от най-ценните качества в съвременния свят.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com