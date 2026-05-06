Голяма промяна в училище! Нова програма

Българското училище влиза в нов етап – по-ясен, по-подреден и по-близък до реалните нужди на децата. Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски утвърди новата Концептуална рамка за промоция, превенция и профилактика в училищното образование – документ, който поставя ред в теми, разпръснати досега между различни предмети, кампании и инициативи. Сега за първи път те се събират в единна структура, която да се надгражда плавно от първи до дванадесети клас.

Какво се променя и защо е важно

Години наред здравните теми в училище бяха фрагментирани – малко в „Човекът и природата“, малко във „Физическо възпитание и спорт“, малко в кампании, които идват и си отиват. Новата рамка въвежда последователност, логика и ясни компетентности, които учениците трябва да усвоят. Това е опит да се изгради устойчив модел, който да не зависи от отделни учители или проекти, а да бъде част от самата образователна система.

От личната хигиена до първата помощ

Документът обхваща всички основни аспекти на здравословния начин на живот:

лична хигиена, хранене, физическа активност, психично здраве, превенция на зависимости, сексуално и репродуктивно здраве, безопасност и първа помощ.

Идеята е децата да не получават отделни парчета информация, а цялостна картина – как тялото, психиката, отношенията и средата са свързани.

Начален етап – основите на здравето

В първите години фокусът пада върху най-важното: как децата да се грижат за тялото си, защо чистите ръце са защита, какво означава здравословно хранене, защо движението е важно.

Децата се учат да разпознават емоциите си, да говорят за тях, да разбират какво е добро приятелство и как да реагират, ако някой е в беда.

Тук се поставят и първите стъпки в превенцията на употребата на психоактивни вещества – чрез разбираеми, адаптирани за възрастта примери.

Въвеждат се и базови умения за оказване на първа помощ.

Прогимназия – нови теми, нови предизвикателства

В 5–7 клас съдържанието се разширява.

Учениците вече говорят за промените в тялото, за приятелството и влюбването, за безопасността в реалния и дигиталния свят.

Тук се включва и темата за сексуалното и репродуктивното здраве – поднесена внимателно, научно и без табута.

Психичното здраве заема централно място: как да разпознават стреса, как да търсят помощ, как да се справят с натиск и конфликти.

Превенцията на зависимости става по-конкретна, а първата помощ – по-практична.

Гимназиален етап – зрелост и отговорност

В 8–10 клас учениците вече навлизат в по-задълбочени теми: физическа дееспособност, хранителни режими, рисково поведение, зависимости, сексуално здраве, психична устойчивост, безопасност в обществото и онлайн.

Тук здравното образование вече не е просто информация – то е компетентност, която трябва да подготви младите хора за реалния живот.

Целта е да могат да вземат информирани решения, да разбират последствията и да поемат отговорност за собственото си здраве.

Какво НЕ се променя

Новата рамка не пренаписва учебните програми.

Тя дава насоки – какво, кога и как да се подрежда, за да има логика и последователност.

Това позволява на учителите да работят по-уверено, а на учениците – да учат по-ясно.

Защо тази промяна е ключова

Документът е част от изпълнението на правителствения План за засилване ролята на здравното образование.

Той беше подложен на обществено обсъждане, а част от предложенията – включени в окончателния вариант.

С него се поставя основа за по-добра координация между институциите, по-ясни стандарти и устойчив модел, който да изгражда здравословни навици още от ранна възраст.

В свят, в който децата растат под натиск – дигитален, социален, емоционален – това е промяна, която може да има дългосрочен ефект.

Училището като място за здраве, не само за знания

Новата концептуална рамка превръща здравното образование в нещо повече от допълнение към учебния процес.

То става част от културата на училището – от начина, по който децата се движат, хранят, общуват, реагират, растат.

Голямата промяна вече е започнала. И ако бъде приложена последователно, тя може да създаде поколение, което не просто знае какво е здраве – а живее в хармония с него.

