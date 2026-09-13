Всичко за Първа Помощ

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Фармацевти дават първа помощ

Фармацевти дават първа помощ

Фармацевтите вече ще могат да дават първа помощ на пострадали. Уменията си аптекарите ще получат на специални курсове, организирани от съсловната им о...

11 май | 21:55
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Таксиджии дават първа помощ

Таксиджии дават първа помощ

Таксиметрови шофьори вече ще оказват първа помощ на пострадали до идването на медицинския екип. От утре тръгват първите 15 таксиджии парамедици, които...

31 август | 19:05
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