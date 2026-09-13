Подготвени ли са учениците да оказват първа помощ и къде са пропуските в училище
Говори министърът на образованието и науката Георги Вълчев
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Говори министърът на образованието и науката Георги Вълчев
Въвежда я здравният министър
Обучителната кампания се провежда от Сдружение Младите лекари
Краят на лятото и началото на есента е периодът с най-ниска смъртност
Съвета даде националният консултант по инвазивна кардиология проф. д-р Иво Петров
Днес е Световният ден на първата помощ
Има три важни стъпки, с които може да се спаси човешки живот
Фармацевтите вече ще могат да дават първа помощ на пострадали. Уменията си аптекарите ще получат на специални курсове, организирани от съсловната им о...
София. Под 20% от хората са обучени да оказват първа помощ при катастрофа, съобщиха от Българския Червен кръст. Тази помощ е най-важна при инциденти....
Таксиметрови шофьори вече ще оказват първа помощ на пострадали до идването на медицинския екип. От утре тръгват първите 15 таксиджии парамедици, които...
София. Пътешественици ще се учат как да оцеляват по време на третото издание на конференцията "Медицина за пътешественици". Събитието е първо по рода...
София. Просветното министерство ще обучава учителите да оказват първа помощ в случай на нужда. Това става ясно от изказване на председателя на работод...
Младежите ще минават през 150 часа обучение, предлагат мерките през септември
София. Национално състезание на ученическите екипи по първа помощ, организирано от Младежкия Червен кръст, ще се проведе днес, в Националния учебен це...
Кърджали. Седем ученически екипи по първа помощ участваха в областното състезание, което се проведе в двора на Дома за стари хора – Кърджали. То бе о...