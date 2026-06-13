Голяма промяна в училище! Нова програма
Въвежда я здравният министър
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Въвежда я здравният министър
Околийски алармира за срив в психиатрията, рискове за ваксинациите и забавени проекти
Говори здравният министър
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Искам да ви помоля за кредит на доверие, каза здравният министър
България е без реална стратегия за психично здраве и превенция на дигиталните зависимости
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Ние винаги смятаме, че ще ни се размине, твърди доктор от СЗО
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