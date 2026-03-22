Министър с прясна информация за ранената Малена Замфирова

Малена Замфирова вече се изправя и състоянието й се подобрява след тежкия инцидент в Чехия. Това съобщи служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по БНТ. По думите му има реални основания за оптимизъм, а възстановяването върви в положителна посока. Предстои обаче продължителен процес на рехабилитация.

Звездата ни в сноуборда пострада тежко на 3 март по време на уикенда от Световната купа в Шпиндлерув Млин, когато беше ударена от скиор. Инцидентът предизвика сериозни притеснения за здравето й и наложи спешна медицинска намеса.

Състоянието на Малена беше тежко и се наложиха няколко хирургически интервенции, включително операции на бедрената кост и лопатката на рамото. Лекарите са действали по спешност, за да стабилизират състоянието й и да предотвратят усложнения.

„Говорих с баща й вчера, много по-добре е, става вече. Няма скъсани връзки и менискуси. Предстои рехабилитация на най-високо ниво. Тя е младо момиче, надяваме се да се възстанови напълно“, заяви доц. Околийски.

Според бащата и неин треньор Анатолий, най-рано през септември тя ще може да ходи без патерици. Очаква се възстановяването да бъде дълго, но прогнозите към момента остават окуражаващи.

