Историческо! Джиро д’Италия-светът гледа Черноморието

Колоездачното състезание Джиро д'Италия не е просто спортно събитие, а начало на история, чрез която България ще покаже най-доброто от себе си. Това заяви служебният министър на туризма Ирена Георгиева пред журналисти в Бургас преди официалната церемония по представяне на отборите, участващи в тазгодишното издание на надпреварата, която се провежда в Летния театър в Морската градина.

"Джиро д'Италия олицетворява ентузиазъм, страст и емоции, а всичко това е и туризмът", каза Георгиева. По думите ѝ чрез състезанието България ще има възможност да представи Черноморието, планините, историята и древната си култура пред международната аудитория. Министърът изрази надежда, че зрителите в страната и по света ще бъдат провокирани да посетят България след края на надпреварата.

Георгиева посочи, че анализите показват дълготраен туристически ефект от домакинството на етапи от колоездачната обиколка - между 6 и 24 месеца след събитието, като всеки трети посетил страна домакин отново се връща в нея. Служебният министър на туризма благодари на местните общности, доброволците, общините, партньорите и централната администрация за организацията, както и на българските и международните медии. За представянето на участниците в обиколката на Италия в Бургас Ирена Георгиева пристигна със служебния министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

Официалната церемония по представяне на отборите се провежда в този час в Летния театър на Бургас.

Първият етап на Джиро д`Италия 2026 ще стартира на 8 май и свързва Несебър с Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът минава през Пловдив и завършва в София.

