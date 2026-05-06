Гвардеец предложи на любимата си, Йотова им даде подарък

Тържествени церемонии, военни ритуали и поднасяне на венци и цветя в памет на българските воини и в знак на признателност към Българската армия имаше в различни градове в страната.

В София се състоя тържествен водосвет на бойните знамена пред Паметника на Незнайния воин, воден от патриарх Даниил, който подчерта значението на празника като израз на признателност към българското войнство.

Ритуалът пред Паметника на Незнайния воин в столицата започна с прелитане на хеликоптер „Кугър“ с националното знаме във формация с два вертолета Ми-17. Президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили Илияна Йотова прие строя и поздрави представителните части по случай 6 май. Очакванията на цялото общество към Българската армия са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави тържествения водосвет на бойните знамена в София, подчерта, че 6 май е неразривно свързан с почитта към българското войнство и с духовната връзка между празника на свети Георги Победоносец и защитата на Родината. Той акцентира върху ролята на армията за мира, сигурността и честта на българските граждани.

За първи път новите бойни самолети F-16 Block 70 прелетяха над площад „Св. Александър Невски“ в края на водосвета по повод 6 май. Президентът Илияна Йотова посрещна младежи от гвардейски отряди и доброволци в институцията на държавния глава. Лекар доброволец към младежки гвардейски отряд предложи брак на любимата си в Гербовата зала, а президентът Йотова ги поздрави и им подари сватбени чаши. В столицата се проведе и първият Национален преглед на ученическите, детските и студентските гвардейски отряди, посветен на 150 години от Априлското въстание.

Във Варна честванията започнаха с тържествено издигане на флаговете на корабите от Военноморските сили. На площада пред Катедралния храм беше извършен водосвет на бойните знамена на военните формирования, дислоцирани в града.

Велико Търново чества празника с военен ритуал, организиран с участието на Националния военен университет „Васил Левски“. След посрещането на почетния караул се състоя тържествено издигане на националното знаме.

В Исперих жители и гости на града отдадоха признателност към българските воини пред паметника на свети Георги. Честването започна с музикално-художествена композиция, изпълнена от възпитаници на местното читалище, последвана от слова на представители на местната власт и офицери от запаса.

В Кюстендил в Деня на храбростта беше открита изложба с архивни снимки и документи, посветена на 140 години от създаването на 13-и Рилски пехотен полк.

В Петрич Денят на храбростта беше отбелязан с тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Военния паметник „Българско военно гробище – 1944“ в гробищния парк на града. Там беше почетена паметта на 101 български военнослужещи, загинали във военните действия в периода 1941 – 1944 г. в региона на общината.

В Плевен на централния площад „Възраждане“, пред параклис-мавзолей „Свети Георги Победоносец“, се състоя тържествен водосвет на бойното знаме на Пето бригадно командване с участието на представителни роти и военен духов оркестър.

В Пловдив Денят на храбростта беше отбелязан с тържествен водосвет на бойните знамена на военните формирования от областта на площад „Централен“. В церемонията участваха формирования от Съвместното командване на специалните операции, Военновъздушните сили и Сухопътните войски, а след това се състоя концерт на военния духов оркестър.

В Разград на 6 май беше поставено началото на инициатива за създаване на младежки гвардейски отряд. Идеята цели да обедини институции, образователни структури и местната общност за възпитаване на дисциплина, отговорност и ценности у младите хора.

Русе отбелязва своя празник и Деня на храбростта и българската армия с церемония, тържествена сесия на Общинския съвет, с детски игри, концерти и лазерно шоу. Началото на честванията бе поставено тази сутрин с тържествена света литургия, отслужена в храм "Свети Георги", а в Парка на младежта се състоя концерт на музикалните състави от Народно читалище "Христо Ботев – 1901" и Съюза на пенсионерите в града.

В Свищов традиционното честване започна с общоградско шествие, организирано от Община Свищов и 55-и Инженерен полк – Белене. Програмата продължи с поклонение и ритуал за полагане на цветя.

В Силистра празникът беше отбелязан в мемориала-военно гробище на загиналите през Първата световна война. Отслужена беше панихида в памет на загиналите войници и офицери, а представители на местната власт, институции и обществени организации поднесоха венци и цветя.

В Сливен Денят на храбростта беше отбелязан с ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Седми конен полк „Орлето“. В церемонията участваха представители на местната власт, военнослужещи, ветерани и граждани.

В Стара Загора Втора Тунджанска механизирана бригада отбеляза празника с тържествен водосвет на бойните знамена в парк „Артилерийски“. На събитието присъстваха представители на местната и областната власт.

В Хасково 6 май беше почетен с водосвет на бойните знамена и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния воин на площад „Свобода“. В тържеството участваха представители на местната власт, военнослужещи, ветерани и граждански организации.

В Шумен празникът беше отбелязан с тържествено издигане на националното знаме пред сградата на общината и с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча „Спасители на бойни знамена“ на фасадата на Военния клуб.

В Ямбол празникът беше отбелязан с литийно шествие с икона с вградени мощи на свети Георги Победоносец, тържествен военен марш и прелитане на самолети Су-25, което придаде особена тържественост на събитието.

По повод празника свои поздравления отправиха държавни и обществени личности. Служебният премиер Андрей Гюров подчерта, че това е ден на смелите воини и на всички достойни хора, които избират да поемат отговорност. Кметът на София Васил Терзиев отбеляза, че храбростта често се проявява тихо – в ежедневните избори да останеш, да помогнеш и да носиш отговорност. И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев също подчерта, че храбростта е личен избор, особено в трудните моменти.

Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев поздрави военнослужещите, а началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов заяви, че армията днес предлага възможности за личностна и професионална реализация.

Общото послание на честванията в страната беше признателност към саможертвата на българските воини, уважение към традициите на армията и подчертаване на храбростта като ценност както на бойното поле, така и в ежедневния живот, предава БТА.

