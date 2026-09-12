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Гвардейци носят Троеручица

Гвардейци носят Троеручица

Сионий възстановява Гетсиманската градина и езерцата Гвардейска рота ще изнесе с почести чудотворната икона на Богородица Троеручица от Троянския ман...

14 август | 6:10
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