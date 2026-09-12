Гвардеец предложи на любимата си, Йотова им даде подарък
Как честваха празника в страната
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Как честваха празника в страната
Младежи от шест отряда бяха посрещнати на „Дондуков“ 2 от държавния глава
Започнаха тържествата за 3 март в страната
Парламентаристите полагат клетва
Пред паметника на Васил Левски в столицата се проведе възпоменателна церемония
Те се състезаваха в изключителна конкуренция с над 20 състава от 9 държави от Европа
Негово светейшество разговаря с държавния глава Румен Радев
Отказват да служат с архимандрита литургия за Гергьовден Навръх Гергьовден свещеници ще бойкотират скандалния архимандрит Дионисий, който поръча заря...
"Президентът реагира положително на инициативата, която ще подхване партия Български демократичен център, гвардейци да охраняват паметника на Апостола...
Националната гвардейска част празнува днес своя професионален празник. Днес пред Президенството се извърши специален ритуал по смяна на караула. Наци...
Първият гвардейски отряд при ГПЧЕ „Христо Ботев" и мажоретният състав на СОУ „Отец Паисий" от Кърджали изправиха на крака публиката в Пореч, Хърватска...
Ако не отидеш в Бъкингамския дворец, то той идва при теб. Поне такъв извод може да се направи от приема в сряда вечерта в резиденцията на британския п...
В Кърджали набират средства за нови униформи на гвардейския отряд В Кърджали започна дарителска акция за набиране на средства за нови униформи за уни...
Командирът на Националната гвардейска част полковник Боян Ставрев ще получи генералски пагони. Днес Министерски съвет предложи на президента на Българ...
София. Националните чествания на Шипченската епопея няма да бъдат финансирани от държавата за първа година. В тази връзка организаторите търсят спонсо...
Сионий възстановява Гетсиманската градина и езерцата Гвардейска рота ще изнесе с почести чудотворната икона на Богородица Троеручица от Троянския ман...
Кърджали. С престижна награда от Третия международен фестивал на танцовото изкуство в италианския град Винчи се завърнаха гвардейците и мажоретките н...
Жена застава на пост пред Президентството Командирът на Националната гвардейска част полковник Боян Ставрев ще получи генералски пагони, научи "Станд...
София. Гвардейският бенд от състава на гвардейски представителен духов оркестър на Националната гвардейска част силно впечатли международния парад в Г...
София. Конкурс за 25 гвардейци, обяви вчера военното министерство. Свободните места са общо 51, но армията няма пари да назначи толкова. За да бъдат н...