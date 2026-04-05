Над 330 хил. именици празнуват Цветница в цяла България

Днешният голям църковен празник Вход Господен в Йерусалим, известен като Цветница, Връбница и Неделя Вайа, събира хиляди вярващи в храмовете в цялата страна. Празникът е посветен на тържественото влизане на Христос в свещения град дни преди страданията и смъртта му и бележи началото на най-важния период в християнския календар.

Денят носи и особен заряд за българите, тъй като над 330 хил. души празнуват имен ден.

Според евангелските текстове Христос е посрещнат като цар - с палмови клонки и възгласи за прослава, докато влиза в Йерусалим, възседнал младо осле. Именно този символичен акт се възприема като изпълнение на древно пророчество и стои в основата на празника, за който свидетелстват и четиримата евангелисти.

В българската традиция палмовите клонки са заменени от върбови, които се освещават по време на празничната литургия. Вярващите ги държат в ръка по време на службата, а след това ги отнасят в домовете си като символ на благословение, здраве и защита през цялата година.

Цветница е празникът с най-много именици у нас. Имен ден днес празнуват хората с имена на цветя, дървета и храсти - сред тях Роза, Лилия, Виолета, Цветелина, Невена, Божура и десетки други. По традиция денят се отбелязва с празнични събирания, а храмовете се изпълват с хора, които търсят духовна подкрепа и благослов.

Празникът поставя и началото на духовната подготовка за Страстната седмица - най-тежкия период в християнската година, който води към Възкресение Христово.

