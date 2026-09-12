„Изворът да не пресъхва – Цветница 2026“ събра близо 700 участници в Стара Загора
Организатори на събитието са Община Стара Загора, НЧ „Развитие – 1878“ – с. Дълбоки и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора
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Организатори на събитието са Община Стара Загора, НЧ „Развитие – 1878“ – с. Дълбоки и Центърът за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора
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