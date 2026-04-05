Марта Вачкова изненада феновете! Снежна Цветница (СНИМКА)

Актрисата Марта Вачкова сподели своите емоции от една необичайна и приказна Цветница. Тя избра планинския курорт Боровец за отбелязване на големия християнски празник. Тази година природата поднесе изненада със закъснял снеговалеж в планината. Вачкова публикува интересни кадри в социалните мрежи от заснежените писти.

Марта Вачкова отбеляза своята първа снежна Цветница в курорта Боровец. Актрисата не скри вълнението си от зимната обстановка в края на април. Тя сподели със своите последователи няколко видеоклипа от лифта в курорта. На кадрите се вижда как тя се наслаждава на изцяло белия пейзаж наоколо.

Първата ми снежна Цветница. Различно и прекрасно! Завиждам на всички скиори и сноубордисти, заяви Вачкова.

Актрисата показа и забавната страна на неочакваното завръщане на зимата. Тя намери време да направи снежен човек сред природата. Нейният ентусиазъм събра множество позитивни коментари от почитателите ѝ в интернет. Снегът превърна пролетния празник в истинско зимно приключение за популярната актриса.

По време на празника тя посети уникалната дървена църква „Преображение Господне“. Тя е изградена изцяло от дърво в периода 1933-1934 година. Тя впечатлява посетителите със своята специфична архитектура. Сградата е проектирана и построена в готически стил. Тя разполага с характерна островърха камбанария, направена изцяло от дървен материал.

Църквата „Преображение Господне“ се намира сред вековните иглолистни гори на Боровец. Тя е важно духовно средище за жителите и гостите на планинския курорт. Марта Вачкова избра именно това свято място за молитва и смирение на празника. Дървената конструкция придава особена атмосфера и уют на храма.

