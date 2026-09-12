Голяма радост за Марта Вачкова
Актрисата е на седмото небе
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Актрисата е на седмото небе
Ето къде прекара празника любимата актриса
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Паричните награди са за особени заслуги към българската държава и нацията
Популярни артисти получиха пожизнено държавни парични награди
Много коментари в социалните мрежи
Почитатели с положителни коментари за нейни снемки
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Актрисите събират тен в хубавото време
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Нямам светъл пример и това е много тъжно, заяви актрисата