Голяма радост за Марта Вачкова и семейството й. Култовата актриса стана баба на внук!

Щастливата новина бе съобщена от столичната АГ болница "Шейново", където на 1 юни – Деня на детето, се е родил малкият Сава. Той е първото дете на дъщерята на актрисата Рада Миладинова и нейния партньор.

Момченцето е дошло на бял свят по естествен път с помощта на д-р Мажена Панова и екипа на лечебното заведение. Бебето е с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра.

От болницата отбелязват, че поводът е още по-специален, тъй като и самата Мартина Вачкова е родена именно в "Шейново".

„Традицията е спазена", написаха с усмивка от лечебното заведение.

Щастливата баба позира за снимки с новородения си внук и семейството, а публикацията бързо събра десетки поздравления и благопожелания.

Екипът на "Шейново" пожела на малкия Сава здраве, щастие и безброй прекрасни мигове със семейството му, а на Мартина Вачкова - още много поводи за радост като горда баба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com