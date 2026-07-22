От барове до „Грами“! Шаная Туейн разкрива най-болезнената глава от живота си в нов албум

Петкратната носителка на награда „Грами“ Шаная Туейн отваря една от най-личните страници в живота си с новия албум Little Miss Twain, който излиза в петък. Вместо да разказва за славата, певицата връща лентата назад – към времето, когато като малко момиче е пеела в барове пред миньори, дървосекачи, рибари и ловци в родната Канада.

„Публиката беше малко по-грубовата. И беше малка. Можех да вляза едва след като барът затвори. Това ставаше след полунощ, защото бях непълнолетна“, разказва Туейн пред Асошиейтед прес.

Днес тя е една от най-продаваните кънтри изпълнителки в историята, но признава, че именно тези трудни години са изградили характера ѝ и са я научили никога да не се отказва.

„Прекарах много години, мечтаейки за неща, които в крайна сметка се случиха, но отнеха известно време“, казва певицата.

Албум за детството, което феновете не познават

Според Шаная Little Miss Twain проследява живота ѝ от първите ѝ изяви на сцената едва осемгодишна до края на двайсетте ѝ години, когато подписва първия си голям договор със звукозаписна компания.

„Това е етап от живота ми, за който много от феновете ми не знаят. Исках да запълня тази празнина от гледна точка на личната ми история“, споделя тя.

Някои от песните в албума са писани преди повече от десетилетие. Сред тях са Rockstars и Northern Town, които, по думите на изпълнителката, най-после са намерили своето място.

Най-емоционалната песен е посветена на майка ѝ

Заглавното парче Little Miss Twain е истинското сърце на албума. То е посветено на майката на певицата, която загива в автомобилна катастрофа през 1987 г. заедно със съпруга си, без да дочака световния успех на своята дъщеря.

Шаная си спомня, че майка ѝ е била всичко за нея – мениджър, агент, шофьор и най-голямата ѝ опора, въпреки че самата тя не е била музикант.

Особено емоционално за певицата е участието на легендата Таня Тъкър в песента. В припева звучи репликата: „Според майка ми аз съм следващата Таня Тъкър.“

„Не знам дали някога ще успея да обясня какво означава това за мен и какво би означавало за майка ми“, признава Туейн.

Синът ѝ също става част от албума

Допълнителна емоция носи и участието на сина ѝ Еджа, който изпълнява беквокали в няколко песни.

„Сега успявам да преживея много неща, които майка ми никога не можа да сподели с мен“, казва певицата.

Нов глас след тежкото заболяване

В албума ясно се усеща и промяната в гласа на Шаная Туейн. След като преди години се разболява от Лаймска болест, гласните ѝ струни са сериозно засегнати и през 2018 г. тя претърпява рядка операция с импланти в ларинкса.

Макар да губи характерния си кристален тембър, певицата приема новото си звучене като част от собствената си история.

„Нямам вече онзи сладък глас, както преди години, но имам ново звучене, което всъщност ми харесва. Заради това започнах да пиша песните си по различен начин“, казва тя.

Новият албум съчетава кънтри, рок и блус и според изпълнителката е най-честният ѝ музикален проект досега. Надеждата ѝ е феновете най-после да опознаят момичето, което някога е пеело кавъри в малките барове и е мечтаело един ден да покори световната сцена.