Любо Киров разтопи Бургас! Покани дете на сцената, изненада с Мона и Стенли
Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
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Чувствам се като вкъщи, каза любимият певец
След всеки концерт, когато се прибере уморен в хотела, си казва: „Да, успях и днес"
Днес тя е една от най-продаваните кънтри изпълнителки в историята
Новата песен на титаните е "Jealous Lover"
„Foreign Tongues“ идва след месеци загадки и тайни послания
Групата празнува 50 години от дебютната си компилация
Новият албум на Мартин Денев е като шоколад с люти чушки
Групата Rammstein потвърди, че е записала нов студиен албум през пандемията
Стартирам проект за албум, базиран на българската традиция и народно творчество, казва музикантът
Тя зарадва многобройните си фенове с новината,
Над 300 гости чуха първи на живо „АЗ СЪМ ТИТА“ в клуб Театро
Певицата била забелязана в звукозаписно студио
Дългото очакване е към своя край. Metallica се зарекоха да завършат новия си албум това лято. Така легендарната група ще зарадва многобройните си фено...
JEREMY? избраха художествено произведение на Кольо Карамфилов за основна визия на своя първи албум, който се очаква да се появи на 26 май. Използванет...
Любомир Денев е едно от най-големите имена в съвременната българска музика. Композира за киното и театъра, прави солова джаз кариера. Изнася концерти...
JEREMY? представиха ново видео, четвърто поред от предстоящия за реализиране дебютен албум. Песента се нарича "King Kong". Клипът е отново дело на еки...
Душата на миналогодишното издание на A to JazZ ще се срещне с българските си фенове на 24 април в Sofia Live Club Вълната от емоции, джазови мелодии,...
Точно днес тигрицата Риана празнува рождения си ден. Красавицата от Барбадос е синоним на взривен успех, световно обожание, въздействаща еротика и едн...
Гуен Стефани обяви заглавието на новия си албум и имената на песните в него. Певицата публикува снимка в "Туитър" на страница от тефтер, на която има...
Рок-ска бандата Dubioza Kolektiv пусна новия си албум "Happy Machine". Феновете на групата от Босна дори може да го свали безплатно от официалната ст...