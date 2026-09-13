Всичко за Нов Албум

Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Албум. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Вижте новото ВИДЕО на JEREMY?

Вижте новото ВИДЕО на JEREMY?

JEREMY? представиха ново видео, четвърто поред от предстоящия за реализиране дебютен албум. Песента се нарича "King Kong". Клипът е отново дело на еки...

28 март | 15:30
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Риана в цифри

Риана в цифри

Точно днес тигрицата Риана празнува рождения си ден. Красавицата от Барбадос е синоним на взривен успех, световно обожание, въздействаща еротика и едн...

22 февруари | 0:05
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Гуен Стефани пуска нов албум

Гуен Стефани пуска нов албум

Гуен Стефани обяви заглавието на новия си албум и имената на песните в него. Певицата публикува снимка в "Туитър" на страница от тефтер, на която има...

11 февруари | 3:00
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Dubioza пуснаха новия албум

Dubioza пуснаха новия албум

Рок-ска бандата Dubioza Kolektiv пусна новия си албум "Happy Machine". Феновете на групата от Босна дори може да го свали безплатно от официалната ст...

05 февруари | 13:24
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