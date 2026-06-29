Прекрасно видео на "Ролинг Стоунс": Аня Тейлър-Джой блести

Както вече беше обявено, рок легендите The Rolling Stones ще издадат новия си албум „Foreign Tongues“ на 10 юли. Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Ууд се завръщат с първи студиен проект след успеха на „Hackney Diamonds“.

Първият сингъл от новия албум "Jealous Lover" вече е достъпен за слушане, а към него групата представи и официален видеоклип.

След като за видеото към първия сингъл от „Hackney Diamonds“ бяха поканили холивудската звезда Сидни Суини, този път главната роля е поверена на Аня Тейлър-Джой.

В клипа актрисата влиза в образа на млада жена, която преминава през сложни и напрегнати отношения със своя приятел, а историята се преплита с музиката на британските рок ветерани.

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