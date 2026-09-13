Judas Priest разтърсват София тази вечер
Метал легендите идват с „Faithkeepers“
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Метал легендите идват с „Faithkeepers“
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
Музикантът благодари на своите почитатели за подкрепата през годините
Легендарният рок певец слезе от сцената, защото се възстановява от операция на гласните струни
Оззи отказал и сбъдна последното си желание
Първият концерт е на 17 юли в Габрово, а финалът – по традиция в Зала 1 на НДК
Бони Тайлър почина на 75 години
Пред българската публика Плант ще представи песни от последния албум на Saving Grace
Новата песен на титаните е "Jealous Lover"
Прие го с чувство за хумор
Концертът ще бъде изцяло със седящи места за максимален комфорт на публиката
Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
Внучката му роди момиченце
След заведен иск срещу култова група
Живата легенда на рок музиката Браян Адамс пристига в София след по-малко от месец, за да разтопи феновете с прочувствените си балади. Канадската звез...
„Свободен" е химн на кампанията „Не посягай на децата"
София. Набиращата все по-голяма популярност софийска рок група - Booze Brothers, пусна нов клип. Видеото е към песента "Morning Love" и e част от тяхн...
Двегодишният Свилен, синът на фронтмена на "Остава", е най-големият фен на групата и често пее с нея. "Бейби" е любимото му наше парче, чуе ли го, вед...
Музиката ще се сменя всеки месец, учебната година започва с AC/DC