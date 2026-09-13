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Свилен-младши пее с "Остава"

Свилен-младши пее с "Остава"

Двегодишният Свилен, синът на фронтмена на "Остава", е най-големият фен на групата и често пее с нея. "Бейби" е любимото му наше парче, чуе ли го, вед...

02 септември | 20:10
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