Решиха съдбата на легендарно дело за велик рок албум

Приключи десетилетния съдебен процес, свързан с една от най-знаковите обложки на един от най-значимите рок албуми мв историята.

Групата „Нирвана“ спечели съдебно дело по иск, подаден от мъжа, който се появява като голо бебе на обложката на албума от 1991 г. "Невърмайнд" (Nevermind), съобщи сайтът на списание „Билборд“.

Спенсър Елдън, сега на 34 години, твърди, че снимката – една от най-емблематичните обложки в историята на рока – нарушава федералните закони за детска порнография, като показва сексуализиран образ на непълнолетен.

Федералният съдия Фернандо М. Олгин обаче отсъди, че това „не е детска порнография“, като подчерта, че снимката дори не се доближава до дефиницията за такова незаконно съдържание според федералния закон.

„Нито позата, нито фокусната точка, нито обстановката, нито цялостният контекст предполагат, че обложката на албума показва откровено сексуално съдържание“, пише в решението Олгин, първо съобщено от „Билборд“.

Първоначално издаден на 24 септември 1991 г., албумът Nevermind достига първо място в класацията Top 200 на „Билборд“ през януари 1992 г. и остава в чарта цели 554 седмици. Легендарният гръндж албум е продаден в над 30 милиона копия и се счита за един от най-влиятелните в историята на рок музиката.

Обложката – голо бебе, плуващо в басейн и гонещо долар, закачен на риболовна кука, се тълкува като критика към алчността и капитализма. В гражданския иск от 2021 г. обаче Елдън твърди, че изображението представлява „похотлива“ демонстрация на гениталиите на малолетен,

забранена от федералните закони за детска порнография.

