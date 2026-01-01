Тръмп даде обещание за 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че през новата година възнамерява да продължава да търси мир на земята.

Това пише New York Post.

Обещанието той даде пред репортери, вечерта на 31 декември, на прием в имението си Мар-а-Лаго, в района на Уест Палм Бийч (Флорида).

Отговаряйки на въпрос относно има ли той лични обещания за 2026 г., Тръмп каза: "Да, имам. Мир на Земята".

Той също отбеляза, че САЩ "се чувстват страхотно." "Върнахме се. Ние сме силни," подчерта президентът.

