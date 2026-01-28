Смяха се на Тръмп, но днес пазарите ликуват

Когато Доналд Тръмп обяви, че икономиката на Америка се намира в невиждан подем, много от слушателите му в Давос направиха криви усмивки. Днес обаче на Уолстрийт ликуват, а прогнозите са повече от оптимистични.

Индексът S&P 500 премина за първи път психологическата граница от 7 000 пункта днес.

Standard & Poor’s 500 е един от най-важните финансови индекси в света, който следи представянето на 500-те най-големи компании, търгувани на фондовите борси в САЩ.

Той служи като „термометър“ за състоянието на американската икономика, защото включва лидерите в различни сектори – от технологии до здравеопазване.

След намаляването на индекса, предизвикано от кризата около Гренландия, днес бенчмаркът на Уолстрийт се повиши с 0,3% до 7 002 пункта в ранната търговия, предаде Профит.

Очакват се нови рекордни нива тази седмица, защото започват да излизат отчетите на компанията за миналата година, които са много силни, пише Financial Times.

Големите технологични компании като Microsoft, Meta и Tesla ще ги публикуват утре, а Apple – в петък.

Анализаторите вече прогнозират едно от най-силните тримесечия по отношение на годишния ръст на печалбите от времето на финансовата криза през 2008 г. насам( с изключение на възстановяването след пандемията).

Финансовите експерти дават три причини - процъфтяващият технологичен сектор, въпреки насажданите опасения, че мащабните инвестиции на Силициевата долина в AI може да не се изплатят.

Второ – очакваното ново понижение на лихвените проценти в САЩ, особено след смяната на шефа на Федералния резерв Джей Пауъл, което би дало допълнителен тласък на акциите.

И трето – решението на администрацията на Тръмп да отменя капиталовите изисквания, наложени на големите банки след финансовата криза – ход, който според анализаторите също ще подкрепи икономическия растеж.

„Здравият икономически растеж, продължаващата сила на печалбите при най-големите американски компании и очертаващият се ръст на производителността от внедряването на AI“ ще удължат възходящия пазар и през тази година, казва Бен Снайдър, главен стратег за американските акции в Goldman Sachs.

