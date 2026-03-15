Цената на най-важния метал полита в небето, чакат се финансови земетресения

Глобалният шок: когато най-големият производител спре

Световният пазар на алуминий навлезе в най-опасната си фаза от повече от десетилетие. След като Aluminium Bahrain (Alba) – оператор на най-големия алуминиев завод в света, обяви контролирано спиране на три производствени линии, пазарите реагираха мигновено. Спирането представлява 19% от общия капацитет на завода, или приблизително 300 000 тона годишно. Причината е драматична: фактическата блокада на Ормузкия проток, през който минава критичният поток от суровини и готов метал.

Това е най-сериозното прекъсване на глобалната верига за доставки от началото на геополитическите сътресения в региона. Според Bloomberg и The Business Times, решението на Alba е стратегическо – целта е да се запазят наличните суровини и да се предотврати пълно спиране на производството.

Ормузкият проток – тясното гърло на световната индустрия

Ормузкият проток е жизненоважен коридор за световната търговия. През него преминава не само петрол, но и огромна част от суровините за производството на алуминий. Блокадата на корабния трафик означава, че заводите в Бахрейн, ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия не могат да получат алуминия, а готовият метал не може да бъде изнесен.

Business Times подчертава, че Alba вече е обявила форсмажор по част от договорите си, което е ясен сигнал, че проблемът няма бързо решение. Ако ситуацията се задържи, други производители в региона може да бъдат принудени да последват примера ѝ.

Защо алуминият е най-важният индустриален метал на XXI век

Алуминият е гръбнакът на модерната икономика. Лек, здрав, устойчив на корозия и изключително енергийно ефективен, той е незаменим в ключови индустрии. Автомобилният сектор разчита на него за каросерии, двигателни блокове и електромобили, които използват до 40% повече алуминий от конвенционалните автомобили. Самолетостроенето не може да съществува без него – фюзелажи, крила и структурни елементи са изградени от алуминиеви сплави.

Строителството използва алуминий за фасади, дограма, профили и кабели, а енергетиката – за високоволтови проводници и соларни рамки. Опаковъчната индустрия разчита на него за кенове и фолиа, а технологичният сектор – за корпуси на смартфони, лаптопи и батерии.

Затова всяко прекъсване в доставките му води до ефект на доминото в глобалната икономика. Когато алуминият поскъпне, поскъпва всичко – от автомобилите до хранителните опаковки.

Пазарната реакция - цените излитат към четиригодишни върхове

След новината за спирането на производствените линии цената на алуминия на Лондонската метална борса (LME) скочи до най-високите нива от март 2022 г. насам. Bloomberg съобщава за котировки около 3540 USD/тон, като търговците очакват нови върхове.

Пазарът реагира с паническо изкупуване, а запасите в складовете на LME започнаха да се топят. Според Reuters близо 40% от наличностите са заявени за доставка – ясен знак, че индустрията се подготвя за недостиг.

Прогнозата - какво предстои за цените и доставките

Краткосрочната прогноза на водещите икономически издания е единодушна: цените ще останат високи, а доставките – ограничени. Ако блокадата на Ормуз продължи, недостигът ще се задълбочи, а премиите за доставка в Европа и Азия ще се увеличат значително.

Средносрочните очаквания са още по-тревожни. Bloomberg цитира анализатори, според които цените могат да достигнат диапазона 3700–3900 USD/тон, ако производството в региона бъде допълнително ограничено.

Дългосрочната перспектива зависи от геополитическата динамика. Производителите ще търсят алтернативни маршрути и източници на суровини, но това изисква време и инвестиции. До тогава пазарът ще остане напрегнат и силно волатилен.

Кои индустрии ще понесат най-силния удар

Автомобилната индустрия ще бъде сред първите засегнати, тъй като електромобилите разчитат на големи количества алуминий. Строителството ще усети натиск чрез поскъпване на профили, дограма и кабели, което ще се отрази на цените на новото строителство. Енергетиката ще се сблъска с по-скъпи соларни рамки и проводници, а технологичният сектор – с по-високи разходи за корпуси и компоненти.

Светът навлиза в алуминиев шок

Спирането на 19% от капацитета на най-големия алуминиев завод в света е събитие, което променя глобалния пазар. В комбинация с блокадата на Ормузкия проток това поставя световната индустрия в ситуация на структурен недостиг, който може да продължи месеци.

Алуминият е металът, който поддържа модерната икономика. И когато той поскъпне, цялата икономическа система се разклаща. Светът се готви за финансови земетресения, а цената на най-важния индустриален метал продължава да се изкачва към нови върхове.

