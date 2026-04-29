Историческо събитие за наше голямо летище

Пистата на бургаското летище беше открита след основен ремонт. Първият самолет, който кацна на новата настилка, е на националния превозвач "България Ер", изпълняващ полет от София. Председателят на Надзорния съвет на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД Деница Вайсмантел заяви, че проектът е завършен в срок и летището е готово да посреща самолети от 1 май.

"Всички строителни дейности са свързани с рискове, има фактори, които правят процесите по строителство трудни, но ние успяхме да завършим проекта в срок", каза тя. Членът на надзорния съвет Христо Тодоров определи проекта като "заявка за бъдещото развитие" на летището и подчерта, че инвестицията гарантира не само сигурност, но и свързаност на Бургас с Европа и света.

Първият полет с туристи се очаква на 1 май - той е на авикомпанията "Джет2.ком" (Jet2.com) от Нюкасъл, съобщи директорът на летището Васил Атанасов. Той прогнозира ръст от около 5 на сто спрямо предходната година, като изрази умерен оптимизъм предвид геополитическата обстановка.

Сред новите дестинации за сезона са полет на "Райънеър" (Ryanair) до Рим и полет на "Волотеа" (Volotea) до Лил, Франция - след продължително отсъствие на маршрута, разясни той.

По отношение на целогодишните полети Атанасов съобщи, че има публично обявени нови маршрути, но летището все още очаква официална информация от съответната авиокомпания, за да ги обяви официално.

Заместник-министърът на туризма Павлин Петров прогнозира цялостен ръст в турзима през този летен сезон между 3 и 5 на сто. Той посочи, че страната се позиционира като стабилна и сигурна дестинация в условия на геополитическо напрежение. По думите му секторът ще разчита на българи, румънци, германци, поляци и чехи. Петров изрази и очаквания за интерес от страна на италиански туристи във връзка с колоездачната обиколка Giro d'Italia 2026.

