Продават хитова атракция на морето заради дългове

Аквапаркът на созополския бизнесмен Георги Тумпалов, който се самопровъзгласи за граф, е обявен на публична продан заради дългове, показа проверка на Флагман.бг.

Частният съдебен изпълнител Ивелина Божилова продава два имота – единият с площ от 36 дка и начална цена от 10,2 млн. евро (ВИЖТЕ ОБЯВАТА ТУК), а другият с площ от 2,3 дка и цена от 161 хил. евро (ВИЖТЕ ТУК). И в двата случая става въпрос за изпълнение на вземане от „Българо-американска кредитна банка“, която е финансирала строителството на аквапарка.

Според досието на публичната продан, от 2025 година има наложена възбрана в полза на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас. Търгът ще се проведе на 29 май.

Обектът е собственост на фирмата „Нептун Созопол“ ЕООД, която принадлежи на Костадин Тумпалов, син на Георги Тумпалов. Фирмата на Костадин бе и инвеститор в проекта, когато той започна - през 2016 година.

Публичната продан е изненадваща дори за хора от близкото обкръжение на Тумпалов, които са шокирани от финансовите му проблеми. Това е единственият аквапарк с подобни мащаби по Южното Черноморие, а за последното лято той беше пълен почти всеки ден.

