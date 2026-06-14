Цените на едро тръгнаха надолу, зеленчуците поевтиняват рязко

Цените на едро на повечето плодове, зеленчуци и част от основните хранителни стоки се понижават през седмицата, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който следи движението на храните на едро в България, пада с 2,56% до 2,436 пункта при 2,500 пункта седмица по-рано.

Най-силен спад има при тиквичките, доматите, черешите, зелето и краставиците. Въпреки общото понижение част от стоките поскъпват, сред тях са картофите, зрелият лук, ягодите, киселото мляко, брашното и олиото.

Зеленчуците носят най-големия спад

При зеленчуците най-силно поевтиняват тиквичките, чиято цена пада с 26,83% и достига 0,84 евро за килограм. Доматите също отбелязват сериозен спад - с 21,96% до 1,50 евро за килограм. Зелето поевтинява с 16,67% и се търгува по 0,52 евро за килограм, а краставиците са надолу с 16,54% до 1,10 евро за килограм. По-ниски са и цените на чушките - червените поевтиняват със 7,77% до 2,54 евро за килограм, а зелените - със 16,60% до 1,94 евро за килограм.

Картофите и лукът вървят нагоре

Не всички зеленчуци обаче поевтиняват. Зелената салата поскъпва с 4,05% до 0,77 евро за брой, а картофите се търгуват с 8,36% по-скъпо и достигат 0,70 евро за килограм. Зрелият лук кромид също е нагоре - с 6,78% до 0,63 евро за килограм, а морковите поскъпват с 0,23% до 0,87 евро за килограм. Така седмицата очертава ясно разделение при зеленчуците - силен спад при част от сезонните продукти, но повишение при някои основни стоки за домакинството.

Черешите поевтиняват осезаемо

При плодовете най-голямо понижение има при черешите. Цената им пада с 19,69% и те се търгуват по 2,30 евро за килограм. Ябълките също поевтиняват - с 2,50% до 1,25 евро за килограм, а лимоните са надолу с 2,33% и достигат 2,51 евро за килограм. На обратния полюс са ягодите, които поскъпват с 13,36% и се предлагат по 2,75 евро за килограм.

Сиренето и кашкавалът са по-евтини

При млечните продукти има понижение при кравето сирене и кашкавала „Витоша“. Кравето сирене поевтинява с 4,05% до 5,97 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ е надолу с 2,77% до 9,39 евро за килограм. Прясното мляко също поевтинява - с 2,27% до 1,12 евро за литър, а кравето масло в пакетче от 125 грама е по-евтино с 2,56% и се търгува по 1,37 евро за брой. Киселото мляко обаче поскъпва - продуктът с 3 и над 3% масленост е нагоре с 5,26% до 0,76 евро за кофичка от 400 грама.

Яйцата поевтиняват, пилешкото леко поскъпва

При животинските продукти движението е смесено. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,43% и достига 3,70 евро за килограм, докато яйцата размер М са по-евтини с 2,91% и се търгуват по 0,20 евро за брой на едро. Това е малка, но видима корекция надолу при стока, която често се следи от потребителите заради ежедневната й употреба.

Олиото и брашното натискат нагоре

При основните хранителни стоки оризът поевтинява с 2,03% до 1,64 евро за килограм, а лещата - с 1,70% до 2,08 евро за килограм. Захарта също е по-евтина - с 1,79% до 0,88 евро за килограм, но зрелият фасул поскъпва с 0,93% до 2,16 евро за килограм. Брашното тип 500 е нагоре с 4,17% и достига 0,70 евро за килограм, а по-скъпо през седмицата е и олиото - с 3,04% до 1,76 евро за литър.

Пазарът се охлажда, но не навсякъде

Седмичните данни показват общо понижение на тържищните цени, най-вече заради силния спад при част от зеленчуците и плодовете. Това личи ясно при тиквичките, доматите, черешите, зелето и краставиците, които дърпат индекса надолу. В същото време поскъпването на картофите, лука, ягодите, киселото мляко, брашното и олиото показва, че потребителската кошница не поевтинява равномерно. За домакинствата това означава едно - част от сезонните продукти вече са по-достъпни на едро, но някои основни храни продължават да оказват натиск върху бюджета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com