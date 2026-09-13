99% съвършенство е провал! Българин от Уолстрийт разтърси аудиторията на УНСС
Георги Балинов говори за кризите, дисциплината и идеята за университетски инвестиционен фонд
Следете всички новини, анализи и коментари за Уолстрийт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Балинов говори за кризите, дисциплината и идеята за университетски инвестиционен фонд
Икономиката на САЩ в невиждан подем
Тя е по-богатата и независима страна в отношенията
Смесени движения в Азия при силен сигнал от Уолстрийт
Черният вторник остави уроци, валидни и днес
Индексите се понижиха в началото на сесията
Той обвини Джо Байдън, че е направил Америка „по-слаба и по-бедна“
Кога ще бъде възобновена работата
В края на 2022 г. банката е била на 53-то място в САЩ по размер на активите
Има забрана за напускане на страната
Акциите на Tesla отчетоха скок
Промишленият Дау Джоунс се понижи с 0,3 на сто до 31 040,16 пункта
анализатори прогнозират кога курсът може да се обърне
Това е битка на поколенията - ограбване на богатите, за да се даде на бедните, казват анализатори
Повишения търговията в сряда след серия важни корпоративни финансови отчети
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса приключиха сесията си на зелена територия
И трите водещи индекси бележат спад
Недостигът на жизненоважната течност е свързана с прекомерната експлоатация
Спад на европейските борси
Банките са изправени пред увеличение на разходите с разрастването на безработицата в резултат на здравната криза