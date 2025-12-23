Азиатските пазари зададоха тон на Уолстрийт

Повечето водещи фондови борси в Азия приключиха днешната търговия с ръстове, следвайки възходящото движение на основните индекси на Уолстрийт в началото на празничната седмица, съобщава Асошиейтед прес

Изключение направи токийският индекс Nikkei-225, който се понижи с 0,1 на сто до 50 359,78 пункта. В същото време щатският долар отслабна спрямо японската йена, след като властите в Япония предупредиха за възможна намеса на валутния пазар при рязко обезценяване на националната валута. Доларът се разменяше за 156,03 йени при 157,04 йени в края на предходната сесия.



В Хонконг индексът Hang Seng заличи по-ранните си печалби и затвори с понижение от 0,1 на сто до 25 762,64 пункта. В континентален Китай Shanghai Composite отчете лек ръст от 0,1 на сто до 3919,98 пункта, докато Shenzhen Component се повиши с 0,3 на сто до 13 368,99 пункта.

Акциите на китайските производители на цветни метали се представиха най-добре, като средно поскъпнаха с около 2 на сто. Миннодобивната компания „Шандун голд“ отчете почти 7-процентен ръст, подкрепен от рекордните цени на златото и среброто, отбелязва Ройтерс.

Положителна беше и динамиката при производителите на полупроводници, чиито акции поскъпнаха с 1,6 на сто. Това стана след информации, че американската компания „Енвидиа“ планира да започне доставки на свои чипове за изкуствен интелект за китайски клиенти още в средата на февруари.



В Южна Корея основният индекс Kospi се повиши за трета поредна сесия, подкрепен от покупки на чуждестранни инвеститори. Индексът нарасна с 0,28 на сто до 4117,32 пункта, предаде агенция Йонхап.



Американските фондови пазари приключиха вчерашната сесия с повишения, като почти всички 11 сектора на индекса S&P 500 отчетоха ръст, водени от възстановяването на технологичните компании.

Широкият индекс S&P 500 се повиши с 0,64 на сто до 6878,49 пункта, Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,47 на сто до 48 362,68 пункта, а технологичният Nasdaq Composite добави 0,52 на сто до 23 428,82 пункта, съобщи БТА

