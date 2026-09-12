Тежък удар за един сектор у нас. Бизнесът изпищя
Според хотелиери спадът в резервациите достига между 15 и 20 процента
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Според хотелиери спадът в резервациите достига между 15 и 20 процента
Смесени движения в Азия при силен сигнал от Уолстрийт
Цените летят стремглаво нагоре
Категорични доказателства в полза на европейската валута
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Първи 2023 г. приветстваха на малкия тихоокеански остров Кирибати
Подобни учения за последен път бяха проведени през 2018 г.
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В най-голямото въгледобивно дружество у нас работят 7200 души
Според жителите на кв. „Изток” заради епидемията не са успели да изкарат прехраната си
С поздравления, молитви, фойерверки и сълзи хората си честитят новата година
Съгласувайте храненето с ритъма на природата
Четвърт век не промени основния вектор, по който върви битката за "Дондуков" 2 Новият президент ще бъде определен след балотаж между Цецка Цачева и Р...
В поредния трагичен епизод от нашия общ сън, много от нас се чудят как може това да е реално. Както в "Магьосника от Оз", торнадо вдига къщичката на м...
Кандидатът за кмет на най-големия пернишки квартал - Изток, е сред най-умните хора на планетатаИвайло Иванов е сред малцината приели предизвикателство...
Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения Коя е основната опора на властта на Владимир Путин в Русия? Отговорът е...
Разчистването на сметки чрез убийства се дължи и на липсата на правосъдие Новата година в страната "като една човешка длан" тръгна с поредица от кърв...