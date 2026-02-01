Българското пенливо вино не отстъпва на френското

Винарството има дълбоки корени в България, появили се още преди началото ѝ като държава. Траките правят вино по нашите земи 5000 г. назад. Днес традицията продължава с нови съвременни технологии.

Вече имаме достъп до производството и на други страни. Това разрешава сверяване на часовника, което променя и вкуса на публиката. Виното е трендова стока. Постоянно се променят характеристиките, които се търсят.

Това сподели председателят на Асоциацията на сомелиерите в България Михаил Марковски в неделното издание на "България сутрин".

Много вина са на прекалено високи цени

По думите му виното е и маркетингов продукт - има много вина, които по имената си са сложени на високи ценови вина и не всеки може да си ги позволи, но средната ценова категория започва да се изравнява с тях.

"В най-евтините вина също има чар. Все още преобладава консумацията на бяло вино. Розето се възприема все повече през топлото време от годината. Има хора, които пият червено вино и през зимата, и през лятото. Бели вина у нас се правят на много високо ниво. Пенливото ни вино по нищо не отстъпва на френското", посочи гостът.

Марковски твърдо стои зад българското производство. Според него виненото производство се развива.

"Домашните вина също стигнаха високо ниво, не може да се каже, че сме в застой. Вината са обект и на ресторантьорите, които не влизат в час. Тяхното ценообразуване е прекалено високо. Все още има група, която може да си позволи тези цени и това обърква ресторантьорите. У нас се експериментира с вино и от други плодове освен грозде. Искрено се надявам, че изкуственият интелект ще влезе и в лозята", посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com