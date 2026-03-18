Обрат на имотния пазар! Новият хит у нас

Не цените, а липсата на големи жилища вече се очертава като основния проблем на имотния пазар в Пловдив. Брокери в града отчитат, че просторните апартаменти буквално изчезват от обявите, докато интересът към тях продължава да се засилва. След години, в които най-търсени бяха малките жилища с инвестиционна цел, пазарът започва да се обръща.

Все повече купувачи търсят дом с повече стаи, функционално разпределение и достатъчно пространство за семейство и работа от вкъщи.

Именно този тип жилища обаче се оказват най-ограничени. В много от новите сгради делът на тристайните и многостайните апартаменти е сравнително малък, а наличностите се изчерпват още в началните етапи на продажбите.

Тази промяна вече влияе и върху поведението на инвеститорите. Новите проекти все по-често включват по-големи апартаменти, по-добре организирани разпределения и повече внимание към средата с зелени площи, спокойствие и дистанция между сградите.

В Пловдив това се вижда ясно в районите около Гребната база и парк „Отдих и култура“, където се развиват част от най-новите жилищни комплекси.

Сред тях са проекти като Iconica и Royal Garden, които залагат на по-големи жилищни формати и по-завършена среда.

Според анализатори това не е временен ефект. След години на доминация на компактните апартаменти пазарът започва да се пренастройва, а пространството се превръща в най-търсения и най-бързо изчерпващ се ресурс, пише "Блиц".

