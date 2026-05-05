Бум на продажбите на нови жилища

Пазарът на ново строителство в САЩ отчете сериозно съживяване в началото на пролетта. Според последните данни на американското правителство, цитирани от „Блумбърг“, продажбите на нови еднофамилни жилища през март са достигнали най-високия си темп от началото на годината.

Резултати над очакванията

Статистиката показва ръст от 7,4% спрямо февруари, като продажбите достигат годишен темп от 682 000 единици. Този резултат изненада анализаторите, които прогнозираха по-умерени нива от около 652 000 жилища. След забавянето през първите два месеца на годината, дължащо се на тежките зимни условия, купувачите се завръщат активно на пазара.

Ценовата корекция като двигател на търсенето

Основният фактор за този ръст е подобрената достъпност. Средната продажна цена на ново жилище е спаднала с 6,2% на годишна база, достигайки 387 400 долара – най-ниското равнище от лятото на 2021 г. насам.

Строителните компании играят ключова роля в този процес, като предлагат различни стимули и се фокусират върху по-бюджетни проекти. Данните показват, че най-голям интерес има към жилища в ценовия диапазон между 300 000 и 400 000 долара, което измества фокуса на пазара към по-ниския сегмент.

