Внимание! Мошеници продават имоти фантоми

Луксозни вили на нереално ниски цени примамват чужденци в Гърция, докато мними посредници прибират тлъсти суми и изчезват.

Синьо море, бял пясък и собствена тераса с изглед към Егейско море – за мнозина това е мечта, която изглежда по-близо от всякога заради атрактивните обяви в интернет. Властите и легитимните имотни агенции в Гърция обаче излязоха с остро предупреждение: на Халкидики оперира мрежа от мними брокери, които използват професионални схеми, за да оберат доверчиви купувачи.

Имоти фантоми с перфектни снимки

Схемата е колкото проста, толкова и ефективна. Измамниците публикуват обяви в международни сайтове на различни езици, предлагайки „горещи оферти“ на цени значително под пазарните. Към тях се прилагат реални снимки на съществуващи вили и апартаменти. Парадоксът е, че въпросните имоти често изобщо не се продават, а собствениците им дори не подозират, че домът им е „на пазара“.

Разкрити случаи показват неочаквано съучастие – дори работници, извършващи ремонтни дейности в даден обект, са предоставяли снимки на мнимите посредници срещу заплащане, за да направят обявите да изглеждат автентични.

Примката на „бързото капаро“

След като се свържат с жертвата, измамниците влизат в ролята на притиснати от времето собственици или брокери. Те използват психологически натиск, твърдейки, че има огромен интерес и „още трима кандидати чакат с парите“. Целта е една: клиентът да преведе капаро по банков път веднага, за да „запази“ имота. Веднага щом сумата бъде получена, телефоните се изключват, обявите изчезват, а парите стават непроследими.

Как да не станете жертва на измама?

За да защитите спестяванията си, експертите съветват да спазвате няколко „златни правила“ преди всяка трансакция в Гърция. Никога не се доверявайте на юрист, препоръчан от продавача или брокера. Наемете свой собствен независим адвокат, който да провери тежестите върху имота и автентичността на документите. Консултирайте се със строителен инженер, който да потвърди статута на сградата и терена. Не превеждайте никакви суми, преди да сте посетили имота лично и да сте се уверили, че лицето срещу вас има законното право да го продава. Инвестицията в Гърция остава добра възможност, но само ако се прави с хладен разум и проверени партньори.

