Спад на имотния пазар, но не на цените

Малко над 38 хиляди са продадените у нас имоти за първите три месеца на годината - спад с 15% спрямо миналата година по същото време. Означава ли това, че пазарът се успокои след бума през 2025 г., непосредствено преди въвеждането на еврото? И какво се случва с цените – продължават ли да растат или и там има охлаждане?

Нормализиране на пазара изглежда наистина има, но то се дължи не на по-ниски цени, а на по-голямо предлагане, заради по-малкото сключвани сделки. Цените продължават да вървят нагоре и след началото на годината, но вече са по-малко хората, които купуват жилище, информира NOVA.

В София ножицата е много голяма – предлагат се жилища от 1140 евро на квадрат в някои от най-крайните столични квартали, до 6200 евро в района обичаен рекордьор, този на „Докторския паметник”. В други зони като „Изгрев” например, квадратът вече гони 5000 евро.

Имотите в Пловдив започват от същите стойности и надхвърлят 3000 евро за района на „Капана”, а във Варна може да надхвърлят и 4000, що се отнася до зоната на Фестивалния комплекс.

Един квадратен метър в квартал „Меден рудник” в Бургас може да бъде закупен за 1000 евро, докато в „Лазур”, е вече над 2600.

Русе е единствения от първите 5 най-големи градове у нас, където квадратния метър може да слезе под 1000 евро и да не надхвърли 2000. Най-скъпите имоти там, са в центъра на града.

През първите 3 месеца на годината средната цена на един квадрат на едно жилище в София е била близо 2600 евро. Това е с 15% повече в сравнение с цената миналата година по същото време. По данни на Агенцията по вписванията, от януари до март са осъществени 7500 продажби, което е с 12% по-малко от продажбите през първото тримесечие на миналата година, когато в София бяха продадени най-голям брой имоти от 2008 г. насам.

Пловдив е града с минимален спад на броя на сделките – от началото на годината те са с едва 2% по-малко в сравнение с началото на 2025 г., но ръстът в цените е сходен на софийския – 10% по-високи цени. Така квадратът в Пловдив струва вече средно над 1550 евро.

Варна. Квадратът е със 600 евро по-скъп от този в Пловдив. Ръстът на цената и тук е 14%, но морската ни столица е големият град с най-голям отлив на купувачи. Сключени са с 21% по-малко имотни сделки за първите три месеца на годината, като броя им едва надхвърля 2400.

