Стимулите за електромобили остават под въпрос заради състоянието на хазната

Държавата засега не поема ангажимент дали ще въведе преки финансови стимули за покупка на нови автомобили, включително електромобили, хибриди и коли от екологичната категория Евро 6. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви по време на парламентарния контрол, че решението ще зависи от финансовото състояние на страната и от разчетите по бюджета за 2026 г.

Темата беше поставена от Цончо Ганев от „Възраждане“, който попита дали България ще последва примера на други държави от Европейския съюз със схеми за директна подкрепа. Донев отговори, че окончателна преценка ще има едва след изготвянето на проектобюджета.

Бюджетът ще реши дали ще има пари

Министърът на финансите посочи, че въпросът идва в момент, когато се подготвя бюджетът за 2026 г. По думите му едва след приключване на разчетите ще стане ясно дали правителството може да заложи средства за подобни стимули.

Донев уточни, че става дума за бюджет, който ще бъде за шест месеца, което допълнително ограничава възможностите за нови разходни политики. Той не отхвърли напълно идеята за подкрепа, но ясно я постави в зависимост от състоянието на публичните финанси.

„Възраждане“ поиска конкретен отговор

Цончо Ганев настоя да разбере дали Министерството на финансите планира държавна финансова подкрепа или преки субсидии за покупка на нови автомобили. Той постави акцент върху най-екологичната категория Евро 6, хибридните автомобили и електромобилите.

Депутатът даде примери с други страни от Европейския съюз, където подобни схеми вече действат. В реплика той заяви, че не е получил конкретен отговор дали кабинетът възнамерява да въведе директни финансови стимули за гражданите.

Какви стимули вече има

В отговора си Донев посочи, че в България вече съществуват определени облекчения за електромобилите. Сред тях е освобождаването от годишен данък върху моторните превозни средства.

Тези мерки обаче не са равни на директна помощ при покупка на нов автомобил. Именно върху това настоя Ганев, който поиска яснота дали държавата ще премине към по-активна политика за обновяване на автомобилния парк.

Финансовото състояние влиза в центъра на спора

„Би трябвало също така да имате предвид и финансовото положение на държавата, което не е от вчера и от днес, а от години наред“, заяви Донев от парламентарната трибуна.

Той обяви, че през следващата седмица ще даде брифинг, на който ще бъдат представени подробни обяснения защо страната е стигнала до настоящото финансово състояние. Така въпросът за субсидиите за автомобили беше обвързан със значително по-широкия дебат за бюджета, дефицита и възможностите на хазната да поема нови ангажименти.

Решението остава за след проектобюджета

Донев заяви, че отговорът ще дойде след изготвянето на бюджета и приключването на всички финансови разчети. Едва тогава ще стане ясно дали кабинетът ще може да предвиди стимули за покупка на нови автомобили, включително електрически.

„След като бъде готов бюджетът и всички разчети бъдат направени, ще стане ясно дали ще има възможност правителството в бюджет 2026, който ще бъде за шест месеца, да предостави такива стимули за закупуване на нови автомобили, включително нови електрически автомобили“, каза вицепремиерът.

Темата остава отворена, но от изказването на Донев стана ясно, че приоритет ще бъде не желанието за нови програми, а реалната възможност държавата да ги финансира. Така евентуалните помощи за по-екологични автомобили влизат в пряка зависимост от състоянието на бюджета и от финансовите решения, които предстои да бъдат внесени в Народното събрание.

